- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
9 (90.00%)
손실 거래:
1 (10.00%)
최고의 거래:
142.48 USD
최악의 거래:
-592.78 USD
총 수익:
531.41 USD (938 pips)
총 손실:
-592.78 USD (553 pips)
연속 최대 이익:
8 (388.93 USD)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
89.15%
최대 입금량:
1.35%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
5 (50.00%)
숏(주식차입매도):
5 (50.00%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-6.14 USD
평균 이익:
59.05 USD
평균 손실:
-592.78 USD
연속 최대 손실:
1 (-592.78 USD)
월별 성장률:
-1.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
450.30 USD
최대한의:
592.78 USD (11.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.53% (592.78 USD)
자본금별:
1.95% (92.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-268
|AUDCAD
|206
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-226
|AUDCAD
|611
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
This strategy is using AI GPT designed to use with AUDCAD. Has been tested with 15 years history. We have support team at Tele: stevenduong999 or Zalo 0986296256
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
3
100%
10
90%
89%
0.89
-6.14
USD
USD
12%
1:500