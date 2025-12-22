シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Rexx
Sergey Lazarenko

Rexx

Sergey Lazarenko
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
RannForex-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
12 (29.26%)
損失トレード:
29 (70.73%)
ベストトレード:
57.23 USD
最悪のトレード:
-23.09 USD
総利益:
168.84 USD (4 988 pips)
総損失:
-181.03 USD (1 407 pips)
最大連続の勝ち:
4 (27.85 USD)
最大連続利益:
57.23 USD (1)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
96.01%
最大入金額:
100.50%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
17 (41.46%)
短いトレード:
24 (58.54%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.30 USD
平均利益:
14.07 USD
平均損失:
-6.24 USD
最大連続の負け:
9 (-46.42 USD)
最大連続損失:
-46.42 USD (9)
月間成長:
-2.31%
アルゴリズム取引:
36%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.28 USD
最大の:
64.78 USD (12.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.15% (64.78 USD)
エクイティによる:
9.39% (46.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDUSD.ecn 5
USDCHF.ecn 5
AUDJPY.ecn 5
EURGBP.ecn 5
GBPUSD.ecn 4
EURUSD.ecn 3
AUDUSD.ecn 2
XTIUSD.ecn 2
XBRUSD.ecn 1
SOLUSD.c 1
EURCHF.ecn 1
EURNZD.ecn 1
USDJPY.ecn 1
XAUUSD.ecn 1
APTUSD.c 1
AVAUSD.c 1
XMRUSD.c 1
AXSUSD.c 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDUSD.ecn -19
USDCHF.ecn 77
AUDJPY.ecn -23
EURGBP.ecn -42
GBPUSD.ecn 16
EURUSD.ecn -1
AUDUSD.ecn -10
XTIUSD.ecn -8
XBRUSD.ecn -8
SOLUSD.c -4
EURCHF.ecn 1
EURNZD.ecn -12
USDJPY.ecn 1
XAUUSD.ecn 1
APTUSD.c 24
AVAUSD.c -5
XMRUSD.c 6
AXSUSD.c -6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDUSD.ecn -95
USDCHF.ecn 369
AUDJPY.ecn -307
EURGBP.ecn -234
GBPUSD.ecn -121
EURUSD.ecn -4
AUDUSD.ecn -70
XTIUSD.ecn -52
XBRUSD.ecn -25
SOLUSD.c -43
EURCHF.ecn 11
EURNZD.ecn -133
USDJPY.ecn 34
XAUUSD.ecn 30
APTUSD.c 30
AVAUSD.c -6
XMRUSD.c 4.2K
AXSUSD.c -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +57.23 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +27.85 USD
最大連続損失: -46.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RannForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Трейдинг от уровней
レビューなし
2025.12.24 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 14:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
