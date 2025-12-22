- 成長
トレード:
41
利益トレード:
12 (29.26%)
損失トレード:
29 (70.73%)
ベストトレード:
57.23 USD
最悪のトレード:
-23.09 USD
総利益:
168.84 USD (4 988 pips)
総損失:
-181.03 USD (1 407 pips)
最大連続の勝ち:
4 (27.85 USD)
最大連続利益:
57.23 USD (1)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
96.01%
最大入金額:
100.50%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
17 (41.46%)
短いトレード:
24 (58.54%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.30 USD
平均利益:
14.07 USD
平均損失:
-6.24 USD
最大連続の負け:
9 (-46.42 USD)
最大連続損失:
-46.42 USD (9)
月間成長:
-2.31%
アルゴリズム取引:
36%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.28 USD
最大の:
64.78 USD (12.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.15% (64.78 USD)
エクイティによる:
9.39% (46.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSD.ecn
|5
|USDCHF.ecn
|5
|AUDJPY.ecn
|5
|EURGBP.ecn
|5
|GBPUSD.ecn
|4
|EURUSD.ecn
|3
|AUDUSD.ecn
|2
|XTIUSD.ecn
|2
|XBRUSD.ecn
|1
|SOLUSD.c
|1
|EURCHF.ecn
|1
|EURNZD.ecn
|1
|USDJPY.ecn
|1
|XAUUSD.ecn
|1
|APTUSD.c
|1
|AVAUSD.c
|1
|XMRUSD.c
|1
|AXSUSD.c
|1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSD.ecn
|-19
|USDCHF.ecn
|77
|AUDJPY.ecn
|-23
|EURGBP.ecn
|-42
|GBPUSD.ecn
|16
|EURUSD.ecn
|-1
|AUDUSD.ecn
|-10
|XTIUSD.ecn
|-8
|XBRUSD.ecn
|-8
|SOLUSD.c
|-4
|EURCHF.ecn
|1
|EURNZD.ecn
|-12
|USDJPY.ecn
|1
|XAUUSD.ecn
|1
|APTUSD.c
|24
|AVAUSD.c
|-5
|XMRUSD.c
|6
|AXSUSD.c
|-6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSD.ecn
|-95
|USDCHF.ecn
|369
|AUDJPY.ecn
|-307
|EURGBP.ecn
|-234
|GBPUSD.ecn
|-121
|EURUSD.ecn
|-4
|AUDUSD.ecn
|-70
|XTIUSD.ecn
|-52
|XBRUSD.ecn
|-25
|SOLUSD.c
|-43
|EURCHF.ecn
|11
|EURNZD.ecn
|-133
|USDJPY.ecn
|34
|XAUUSD.ecn
|30
|APTUSD.c
|30
|AVAUSD.c
|-6
|XMRUSD.c
|4.2K
|AXSUSD.c
|-7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.23 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +27.85 USD
最大連続損失: -46.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RannForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
