信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Rexx
Sergey Lazarenko

Rexx

Sergey Lazarenko
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -6%
RannForex-Server
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
6 (18.75%)
亏损交易:
26 (81.25%)
最好交易:
57.23 USD
最差交易:
-23.09 USD
毛利:
133.70 USD (667 pips)
毛利亏损:
-163.05 USD (1 370 pips)
最大连续赢利:
2 (48.31 USD)
最大连续盈利:
57.23 USD (1)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
85.96%
最大入金加载:
100.50%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.45
长期交易:
12 (37.50%)
短期交易:
20 (62.50%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-0.92 USD
平均利润:
22.28 USD
平均损失:
-6.27 USD
最大连续失误:
9 (-46.42 USD)
最大连续亏损:
-46.42 USD (9)
每月增长:
-5.64%
算法交易:
37%
结余跌幅:
绝对:
52.28 USD
最大值:
64.78 USD (12.15%)
相对跌幅:
结余:
12.15% (64.78 USD)
净值:
6.08% (29.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF.ecn 5
AUDJPY.ecn 5
EURGBP.ecn 5
GBPUSD.ecn 4
NZDUSD.ecn 3
EURUSD.ecn 3
XTIUSD.ecn 2
AUDUSD.ecn 1
XBRUSD.ecn 1
SOLUSD.c 1
EURCHF.ecn 1
EURNZD.ecn 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF.ecn 77
AUDJPY.ecn -23
EURGBP.ecn -42
GBPUSD.ecn 16
NZDUSD.ecn -21
EURUSD.ecn -1
XTIUSD.ecn -8
AUDUSD.ecn -4
XBRUSD.ecn -8
SOLUSD.c -4
EURCHF.ecn 1
EURNZD.ecn -12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF.ecn 369
AUDJPY.ecn -307
EURGBP.ecn -234
GBPUSD.ecn -121
NZDUSD.ecn -118
EURUSD.ecn -4
XTIUSD.ecn -52
AUDUSD.ecn -46
XBRUSD.ecn -25
SOLUSD.c -43
EURCHF.ecn 11
EURNZD.ecn -133
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +57.23 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +48.31 USD
最大连续亏损: -46.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RannForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Трейдинг от уровней
没有评论
2025.12.24 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 14:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Rexx
每月30 USD
-6%
0
0
USD
491
USD
1
37%
32
18%
86%
0.81
-0.92
USD
12%
1:100
