交易:
32
盈利交易:
6 (18.75%)
亏损交易:
26 (81.25%)
最好交易:
57.23 USD
最差交易:
-23.09 USD
毛利:
133.70 USD (667 pips)
毛利亏损:
-163.05 USD (1 370 pips)
最大连续赢利:
2 (48.31 USD)
最大连续盈利:
57.23 USD (1)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
85.96%
最大入金加载:
100.50%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.45
长期交易:
12 (37.50%)
短期交易:
20 (62.50%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-0.92 USD
平均利润:
22.28 USD
平均损失:
-6.27 USD
最大连续失误:
9 (-46.42 USD)
最大连续亏损:
-46.42 USD (9)
每月增长:
-5.64%
算法交易:
37%
结余跌幅:
绝对:
52.28 USD
最大值:
64.78 USD (12.15%)
相对跌幅:
结余:
12.15% (64.78 USD)
净值:
6.08% (29.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF.ecn
|5
|AUDJPY.ecn
|5
|EURGBP.ecn
|5
|GBPUSD.ecn
|4
|NZDUSD.ecn
|3
|EURUSD.ecn
|3
|XTIUSD.ecn
|2
|AUDUSD.ecn
|1
|XBRUSD.ecn
|1
|SOLUSD.c
|1
|EURCHF.ecn
|1
|EURNZD.ecn
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF.ecn
|77
|AUDJPY.ecn
|-23
|EURGBP.ecn
|-42
|GBPUSD.ecn
|16
|NZDUSD.ecn
|-21
|EURUSD.ecn
|-1
|XTIUSD.ecn
|-8
|AUDUSD.ecn
|-4
|XBRUSD.ecn
|-8
|SOLUSD.c
|-4
|EURCHF.ecn
|1
|EURNZD.ecn
|-12
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF.ecn
|369
|AUDJPY.ecn
|-307
|EURGBP.ecn
|-234
|GBPUSD.ecn
|-121
|NZDUSD.ecn
|-118
|EURUSD.ecn
|-4
|XTIUSD.ecn
|-52
|AUDUSD.ecn
|-46
|XBRUSD.ecn
|-25
|SOLUSD.c
|-43
|EURCHF.ecn
|11
|EURNZD.ecn
|-133
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.23 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +48.31 USD
最大连续亏损: -46.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RannForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Трейдинг от уровней
