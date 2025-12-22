СигналыРазделы
Sergey Lazarenko

Rexx

Sergey Lazarenko
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
RannForex-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
6 (18.75%)
Убыточных трейдов:
26 (81.25%)
Лучший трейд:
57.23 USD
Худший трейд:
-23.09 USD
Общая прибыль:
133.70 USD (667 pips)
Общий убыток:
-163.05 USD (1 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (48.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.23 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
82.32%
Макс. загрузка депозита:
100.50%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
12 (37.50%)
Коротких трейдов:
20 (62.50%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.92 USD
Средняя прибыль:
22.28 USD
Средний убыток:
-6.27 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-46.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.42 USD (9)
Прирост в месяц:
-5.64%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.28 USD
Максимальная:
64.78 USD (12.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.15% (64.78 USD)
По эквити:
5.40% (26.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF.ecn 5
AUDJPY.ecn 5
EURGBP.ecn 5
GBPUSD.ecn 4
NZDUSD.ecn 3
EURUSD.ecn 3
XTIUSD.ecn 2
AUDUSD.ecn 1
XBRUSD.ecn 1
SOLUSD.c 1
EURCHF.ecn 1
EURNZD.ecn 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF.ecn 77
AUDJPY.ecn -23
EURGBP.ecn -42
GBPUSD.ecn 16
NZDUSD.ecn -21
EURUSD.ecn -1
XTIUSD.ecn -8
AUDUSD.ecn -4
XBRUSD.ecn -8
SOLUSD.c -4
EURCHF.ecn 1
EURNZD.ecn -12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF.ecn 369
AUDJPY.ecn -307
EURGBP.ecn -234
GBPUSD.ecn -121
NZDUSD.ecn -118
EURUSD.ecn -4
XTIUSD.ecn -52
AUDUSD.ecn -46
XBRUSD.ecn -25
SOLUSD.c -43
EURCHF.ecn 11
EURNZD.ecn -133
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.23 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +48.31 USD
Макс. убыток в серии: -46.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RannForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Трейдинг от уровней
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Share of trading days is too low
2025.12.22 14:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 11:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 11:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
