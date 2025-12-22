- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
6 (18.75%)
Убыточных трейдов:
26 (81.25%)
Лучший трейд:
57.23 USD
Худший трейд:
-23.09 USD
Общая прибыль:
133.70 USD (667 pips)
Общий убыток:
-163.05 USD (1 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (48.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.23 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
82.32%
Макс. загрузка депозита:
100.50%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
12 (37.50%)
Коротких трейдов:
20 (62.50%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.92 USD
Средняя прибыль:
22.28 USD
Средний убыток:
-6.27 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-46.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.42 USD (9)
Прирост в месяц:
-5.64%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.28 USD
Максимальная:
64.78 USD (12.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.15% (64.78 USD)
По эквити:
5.40% (26.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF.ecn
|5
|AUDJPY.ecn
|5
|EURGBP.ecn
|5
|GBPUSD.ecn
|4
|NZDUSD.ecn
|3
|EURUSD.ecn
|3
|XTIUSD.ecn
|2
|AUDUSD.ecn
|1
|XBRUSD.ecn
|1
|SOLUSD.c
|1
|EURCHF.ecn
|1
|EURNZD.ecn
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF.ecn
|77
|AUDJPY.ecn
|-23
|EURGBP.ecn
|-42
|GBPUSD.ecn
|16
|NZDUSD.ecn
|-21
|EURUSD.ecn
|-1
|XTIUSD.ecn
|-8
|AUDUSD.ecn
|-4
|XBRUSD.ecn
|-8
|SOLUSD.c
|-4
|EURCHF.ecn
|1
|EURNZD.ecn
|-12
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF.ecn
|369
|AUDJPY.ecn
|-307
|EURGBP.ecn
|-234
|GBPUSD.ecn
|-121
|NZDUSD.ecn
|-118
|EURUSD.ecn
|-4
|XTIUSD.ecn
|-52
|AUDUSD.ecn
|-46
|XBRUSD.ecn
|-25
|SOLUSD.c
|-43
|EURCHF.ecn
|11
|EURNZD.ecn
|-133
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.23 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +48.31 USD
Макс. убыток в серии: -46.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RannForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Трейдинг от уровней
Нет отзывов
