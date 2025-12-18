シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Audacious 5
Camila Schvartz Milverstet

Audacious 5

Camila Schvartz Milverstet
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
FBS-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
15 (88.23%)
損失トレード:
2 (11.76%)
ベストトレード:
8.70 USD
最悪のトレード:
-0.16 USD
総利益:
27.34 USD (961 pips)
総損失:
-0.17 USD (4 pips)
最大連続の勝ち:
8 (13.46 USD)
最大連続利益:
13.83 USD (6)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
33.12%
最大入金額:
6.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
169.81
長いトレード:
5 (29.41%)
短いトレード:
12 (70.59%)
プロフィットファクター:
160.82
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
1.82 USD
平均損失:
-0.09 USD
最大連続の負け:
1 (-0.16 USD)
最大連続損失:
-0.16 USD (1)
月間成長:
3.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.16 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.13% (9.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 957
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.70 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.46 USD
最大連続損失: -0.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
212 より多く...
レビューなし
2025.12.24 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 21:11
Share of trading days is too low
2025.12.18 21:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 17:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください