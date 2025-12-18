- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
15 (88.23%)
損失トレード:
2 (11.76%)
ベストトレード:
8.70 USD
最悪のトレード:
-0.16 USD
総利益:
27.34 USD (961 pips)
総損失:
-0.17 USD (4 pips)
最大連続の勝ち:
8 (13.46 USD)
最大連続利益:
13.83 USD (6)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
33.12%
最大入金額:
6.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
169.81
長いトレード:
5 (29.41%)
短いトレード:
12 (70.59%)
プロフィットファクター:
160.82
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
1.82 USD
平均損失:
-0.09 USD
最大連続の負け:
1 (-0.16 USD)
最大連続損失:
-0.16 USD (1)
月間成長:
3.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.16 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.13% (9.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|957
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.70 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13.46 USD
最大連続損失: -0.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
