Camila Schvartz Milverstet

Audacious 5

Camila Schvartz Milverstet
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 3%
FBS-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
15 (88.23%)
Transacciones Irrentables:
2 (11.76%)
Mejor transacción:
8.70 USD
Peor transacción:
-0.16 USD
Beneficio Bruto:
27.34 USD (961 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.17 USD (4 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (13.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.83 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
33.12%
Carga máxima del depósito:
6.78%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
169.81
Transacciones Largas:
5 (29.41%)
Transacciones Cortas:
12 (70.59%)
Factor de Beneficio:
160.82
Beneficio Esperado:
1.60 USD
Beneficio medio:
1.82 USD
Pérdidas medias:
-0.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.16 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.16 USD (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.13% (9.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 957
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.70 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +13.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
otros 212...
No hay comentarios
2025.12.24 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 21:11
Share of trading days is too low
2025.12.18 21:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 17:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
