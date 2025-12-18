- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
35 (89.74%)
손실 거래:
4 (10.26%)
최고의 거래:
8.70 USD
최악의 거래:
-0.79 USD
총 수익:
42.40 USD (1 355 pips)
총 손실:
-1.32 USD (101 pips)
연속 최대 이익:
17 (0.85 USD)
연속 최대 이익:
27.67 USD (11)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
65.74%
최대 입금량:
9.87%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
35.72
롱(주식매수):
17 (43.59%)
숏(주식차입매도):
22 (56.41%)
수익 요인:
32.12
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
1.21 USD
평균 손실:
-0.33 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.15 USD)
연속 최대 손실:
-1.15 USD (2)
월별 성장률:
4.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.15 USD (0.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.12% (1.15 USD)
자본금별:
2.31% (21.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.70 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +0.85 USD
연속 최대 손실: -1.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
