- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
38.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
258.63 USD (1 493 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (258.63 USD)
最大連続利益:
258.63 USD (8)
シャープレシオ:
5.71
取引アクティビティ:
2.47%
最大入金額:
13.50%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
32.33 USD
平均利益:
32.33 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
19.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
8.53% (116.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +258.63 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
