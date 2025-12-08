- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
38.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
258.63 USD (1 493 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (258.63 USD)
最大连续盈利:
258.63 USD (8)
夏普比率:
5.71
交易活动:
2.47%
最大入金加载:
13.50%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
32.33 USD
平均利润:
32.33 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
19.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
8.53% (116.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|259
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
