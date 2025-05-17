シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / JV RICO
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

JV RICO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
レビュー0件
232週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 -13%
Rico-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 889
利益トレード:
3 498 (59.39%)
損失トレード:
2 391 (40.60%)
ベストトレード:
688.00 BRL
最悪のトレード:
-554.00 BRL
総利益:
158 435.70 BRL (701 566 pips)
総損失:
-149 524.69 BRL (625 845 pips)
最大連続の勝ち:
330 (4 193.22 BRL)
最大連続利益:
4 193.22 BRL (330)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
24.78%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
0.99
長いトレード:
3 374 (57.29%)
短いトレード:
2 515 (42.71%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
1.51 BRL
平均利益:
45.29 BRL
平均損失:
-62.54 BRL
最大連続の負け:
50 (-3 187.49 BRL)
最大連続損失:
-3 187.49 BRL (50)
月間成長:
5.13%
年間予想:
62.20%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 610.45 BRL
最大の:
8 958.00 BRL (64.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.38% (3 430.62 BRL)
エクイティによる:
7.59% (1 426.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 1043
WINM25 938
WINV22 882
WINQ25 848
WINV25 826
WINJ25 297
WING26 120
WINZ22 53
MGLU3F 48
AZUL4F 38
LREN3F 28
PRIO3F 25
BRKM5F 24
NTCO3F 22
BRFS3F 22
MOVI3F 21
WINM24 21
GOLL4F 20
ENGI3F 20
MRFG3F 19
ATOM3F 19
USIM5F 15
CASH3 15
RENT3F 14
GGBR4F 14
JBSS3F 14
BPAC11F 13
PETR4F 13
SMTO3F 13
DIRR3F 12
MDIA3F 11
PETR3F 11
SYNE3F 11
EMBR3F 10
AALR3F 10
CPLE3F 10
POSI3 9
RAIL3F 9
WEGE3F 9
BBAS3F 9
VALE3F 9
SBSP3F 8
CMIG4F 8
SANB11F 8
PTBL3F 7
GUAR3F 7
TOTS3F 7
CCRO3F 7
ARZZ3F 7
BBDC4F 7
TRPL4F 7
EQTL3F 7
ITSA4F 7
PFRM3F 7
LAME4F 6
AALR3 6
WIZS3 6
ITUB4F 6
BIDI11 5
B3SA3F 5
ELET3F 5
VIVT3F 5
ENEV3F 5
KLBN11F 5
EGIE3F 5
CBAV3F 5
CEAB3F 5
PRIO3 4
SIMH3F 4
AERI3 4
TASA4 4
ROMI3 4
NGRD3 4
ENJU3F 4
SLCE3F 4
OMGE3F 4
ALUP11F 4
MULT3F 4
POMO3F 4
TPIS3F 4
MDNE3F 4
PLPL3F 4
PTBL3 3
AMAR3 3
TASA4F 3
LAVV3 3
PETZ3F 3
CURY3F 3
SBFG3F 3
ITSA3F 3
WING25 3
MOVI3 2
EMBR3 2
BRAP4F 2
LJQQ3 2
LJQQ3F 2
SEER3 2
FESA4F 2
RRRP3F 2
SEQL3 2
LWSA3 2
RANI3 2
SOMA3 2
CSNA3 2
HYPE3F 2
GGBR4 2
PRNR3F 2
CSMG3F 2
CAMB3F 2
ORVR3F 2
STBP3F 2
CYRE3F 1
CSNA3F 1
BRKM5 1
PCAR3F 1
ENAT3F 1
BPAC11 1
BPAN4 1
BPAN4F 1
AERI3F 1
UNIP6F 1
FESA4 1
RRRP3 1
HGTX3F 1
SQIA3 1
ELET3 1
ELET6 1
ELET6F 1
SLCE3 1
PARD3 1
VULC3F 1
EVEN3F 1
LAME4 1
ENBR3F 1
TAEE11F 1
BBSE3F 1
EALT3F 1
CGAS3F 1
TGMA3F 1
VLID3F 1
BMOB3F 1
TECN3F 1
FRAS3F 1
ITUB3F 1
PSSA3F 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 2.1K
WINM25 1.6K
WINV22 115
WINQ25 -2.1K
WINV25 1.6K
WINJ25 868
WING26 -267
WINZ22 -305
MGLU3F 1.5K
AZUL4F -234
LREN3F 3
PRIO3F 80
BRKM5F 59
NTCO3F -42
BRFS3F 142
MOVI3F -170
WINM24 -91
GOLL4F -430
ENGI3F -12
MRFG3F 104
ATOM3F 86
USIM5F -10
CASH3 -46
RENT3F 37
GGBR4F -53
JBSS3F 83
BPAC11F 63
PETR4F 33
SMTO3F 7
DIRR3F 59
MDIA3F -85
PETR3F 66
SYNE3F -26
EMBR3F -2
AALR3F -54
CPLE3F 29
POSI3 -31
RAIL3F 11
WEGE3F 48
BBAS3F -39
VALE3F 1
SBSP3F 46
CMIG4F 37
SANB11F 31
PTBL3F -6
GUAR3F -60
TOTS3F 15
CCRO3F 2
ARZZ3F 36
BBDC4F 27
TRPL4F 18
EQTL3F 6
ITSA4F 28
PFRM3F -27
LAME4F -14
AALR3 -78
WIZS3 37
ITUB4F 27
BIDI11 -194
B3SA3F -25
ELET3F 11
VIVT3F 32
ENEV3F 24
KLBN11F 2
EGIE3F 19
CBAV3F 11
CEAB3F -50
PRIO3 60
SIMH3F -53
AERI3 -153
TASA4 38
ROMI3 -47
NGRD3 17
ENJU3F 2
SLCE3F 42
OMGE3F -34
ALUP11F -1
MULT3F 16
POMO3F -6
TPIS3F 11
MDNE3F -42
PLPL3F -73
PTBL3 86
AMAR3 28
TASA4F 9
LAVV3 -17
PETZ3F 19
CURY3F -19
SBFG3F -41
ITSA3F -10
WING25 41
MOVI3 7
EMBR3 -5
BRAP4F -54
LJQQ3 21
LJQQ3F 15
SEER3 -115
FESA4F -108
RRRP3F -89
SEQL3 -109
LWSA3 16
RANI3 25
SOMA3 1
CSNA3 5
HYPE3F 8
GGBR4 -27
PRNR3F 14
CSMG3F -1
CAMB3F 6
ORVR3F -20
STBP3F 5
CYRE3F 1
CSNA3F 1
BRKM5 5
PCAR3F -2
ENAT3F 7
BPAC11 21
BPAN4 18
BPAN4F 25
AERI3F -17
UNIP6F 43
FESA4 -114
RRRP3 40
HGTX3F 16
SQIA3 -26
ELET3 -25
ELET6 -26
ELET6F -22
SLCE3 10
PARD3 11
VULC3F -10
EVEN3F -7
LAME4 -29
ENBR3F 5
TAEE11F -4
BBSE3F 10
EALT3F 14
CGAS3F -3
TGMA3F -3
VLID3F -2
BMOB3F -12
TECN3F -2
FRAS3F -2
ITUB3F -3
PSSA3F 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 24K
WINM25 20K
WINV22 765
WINQ25 -9.4K
WINV25 18K
WINJ25 9.8K
WING26 -3K
WINZ22 -2.4K
MGLU3F 11K
AZUL4F -10K
LREN3F 556
PRIO3F 3.8K
BRKM5F 681
NTCO3F -596
BRFS3F 1.8K
MOVI3F -2.5K
WINM24 -1K
GOLL4F -4.9K
ENGI3F -2.4K
MRFG3F 1.5K
ATOM3F 448
USIM5F -151
CASH3 -109
RENT3F -2.1K
GGBR4F -1.1K
JBSS3F 2.9K
BPAC11F 1.9K
PETR4F 1K
SMTO3F 351
DIRR3F 1.5K
MDIA3F -2.5K
PETR3F 3K
SYNE3F -131
EMBR3F 1.2K
AALR3F -138
CPLE3F 112
POSI3 -79
RAIL3F -303
WEGE3F 3.3K
BBAS3F 121
VALE3F -2.1K
SBSP3F 3.6K
CMIG4F 594
SANB11F 955
PTBL3F -108
GUAR3F -387
TOTS3F 1K
CCRO3F -26
ARZZ3F 4.4K
BBDC4F 217
TRPL4F 958
EQTL3F 674
ITSA4F 704
PFRM3F -650
LAME4F -336
AALR3 -160
WIZS3 41
ITUB4F 1.4K
BIDI11 -438
B3SA3F -290
ELET3F 950
VIVT3F 2K
ENEV3F 384
KLBN11F 243
EGIE3F 1.1K
CBAV3F 106
CEAB3F -452
PRIO3 115
SIMH3F -240
AERI3 -97
TASA4 56
ROMI3 -108
NGRD3 14
ENJU3F 16
SLCE3F 270
OMGE3F -331
ALUP11F 410
MULT3F 523
POMO3F -58
TPIS3F 205
MDNE3F -589
PLPL3F -987
PTBL3 72
AMAR3 9
TASA4F 50
LAVV3 -27
PETZ3F 72
CURY3F -423
SBFG3F -514
ITSA3F -82
WING25 465
MOVI3 7
EMBR3 -40
BRAP4F -364
LJQQ3 46
LJQQ3F 70
SEER3 -174
FESA4F -250
RRRP3F -209
SEQL3 -246
LWSA3 36
RANI3 26
SOMA3 3
CSNA3 12
HYPE3F 42
GGBR4 -61
PRNR3F 178
CSMG3F -31
CAMB3F 56
ORVR3F -888
STBP3F 109
CYRE3F 13
CSNA3F 28
BRKM5 12
PCAR3F -4
ENAT3F 16
BPAC11 47
BPAN4 20
BPAN4F 58
AERI3F -39
UNIP6F 189
FESA4 -257
RRRP3 90
HGTX3F 45
SQIA3 -59
ELET3 -57
ELET6 -60
ELET6F -62
SLCE3 21
PARD3 23
VULC3F -24
EVEN3F -15
LAME4 -11
ENBR3F 269
TAEE11F -170
BBSE3F 335
EALT3F 162
CGAS3F -574
TGMA3F -73
VLID3F -51
BMOB3F -168
TECN3F -8
FRAS3F -42
ITUB3F -78
PSSA3F 35
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +688.00 BRL
最悪のトレード: -554 BRL
最大連続の勝ち: 330
最大連続の負け: 50
最大連続利益: +4 193.22 BRL
最大連続損失: -3 187.49 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Rico-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Rico-PRD
1.57 × 35
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.17 02:36
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
JV RICO
100 USD/月
-13%
0
0
USD
22K
BRL
232
97%
5 889
59%
25%
1.05
1.51
BRL
61%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください