Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

JV RICO

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0条评论
232
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2021 -12%
Rico-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 875
盈利交易:
3 489 (59.38%)
亏损交易:
2 386 (40.61%)
最好交易:
688.00 BRL
最差交易:
-554.00 BRL
毛利:
158 280.70 BRL (700 791 pips)
毛利亏损:
-149 271.69 BRL (624 580 pips)
最大连续赢利:
330 (4 193.22 BRL)
最大连续盈利:
4 193.22 BRL (330)
夏普比率:
0.02
交易活动:
24.78%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
106
平均持有时间:
11 天
采收率:
1.01
长期交易:
3 369 (57.34%)
短期交易:
2 506 (42.66%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.53 BRL
平均利润:
45.37 BRL
平均损失:
-62.56 BRL
最大连续失误:
50 (-3 187.49 BRL)
最大连续亏损:
-3 187.49 BRL (50)
每月增长:
5.09%
年度预测:
61.73%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 610.45 BRL
最大值:
8 958.00 BRL (64.96%)
相对跌幅:
结余:
61.38% (3 430.62 BRL)
净值:
7.59% (1 426.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 1043
WINM25 938
WINV22 882
WINQ25 848
WINV25 826
WINJ25 297
WING26 106
WINZ22 53
MGLU3F 48
AZUL4F 38
LREN3F 28
PRIO3F 25
BRKM5F 24
NTCO3F 22
BRFS3F 22
MOVI3F 21
WINM24 21
GOLL4F 20
ENGI3F 20
MRFG3F 19
ATOM3F 19
USIM5F 15
CASH3 15
RENT3F 14
GGBR4F 14
JBSS3F 14
BPAC11F 13
PETR4F 13
SMTO3F 13
DIRR3F 12
MDIA3F 11
PETR3F 11
SYNE3F 11
EMBR3F 10
AALR3F 10
CPLE3F 10
POSI3 9
RAIL3F 9
WEGE3F 9
BBAS3F 9
VALE3F 9
SBSP3F 8
CMIG4F 8
SANB11F 8
PTBL3F 7
GUAR3F 7
TOTS3F 7
CCRO3F 7
ARZZ3F 7
BBDC4F 7
TRPL4F 7
EQTL3F 7
ITSA4F 7
PFRM3F 7
LAME4F 6
AALR3 6
WIZS3 6
ITUB4F 6
BIDI11 5
B3SA3F 5
ELET3F 5
VIVT3F 5
ENEV3F 5
KLBN11F 5
EGIE3F 5
CBAV3F 5
CEAB3F 5
PRIO3 4
SIMH3F 4
AERI3 4
TASA4 4
ROMI3 4
NGRD3 4
ENJU3F 4
SLCE3F 4
OMGE3F 4
ALUP11F 4
MULT3F 4
POMO3F 4
TPIS3F 4
MDNE3F 4
PLPL3F 4
PTBL3 3
AMAR3 3
TASA4F 3
LAVV3 3
PETZ3F 3
CURY3F 3
SBFG3F 3
ITSA3F 3
WING25 3
MOVI3 2
EMBR3 2
BRAP4F 2
LJQQ3 2
LJQQ3F 2
SEER3 2
FESA4F 2
RRRP3F 2
SEQL3 2
LWSA3 2
RANI3 2
SOMA3 2
CSNA3 2
HYPE3F 2
GGBR4 2
PRNR3F 2
CSMG3F 2
CAMB3F 2
ORVR3F 2
STBP3F 2
CYRE3F 1
CSNA3F 1
BRKM5 1
PCAR3F 1
ENAT3F 1
BPAC11 1
BPAN4 1
BPAN4F 1
AERI3F 1
UNIP6F 1
FESA4 1
RRRP3 1
HGTX3F 1
SQIA3 1
ELET3 1
ELET6 1
ELET6F 1
SLCE3 1
PARD3 1
VULC3F 1
EVEN3F 1
LAME4 1
ENBR3F 1
TAEE11F 1
BBSE3F 1
EALT3F 1
CGAS3F 1
TGMA3F 1
VLID3F 1
BMOB3F 1
TECN3F 1
FRAS3F 1
ITUB3F 1
PSSA3F 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 2.1K
WINM25 1.6K
WINV22 115
WINQ25 -2.1K
WINV25 1.6K
WINJ25 868
WING26 -224
WINZ22 -305
MGLU3F 1.5K
AZUL4F -234
LREN3F 3
PRIO3F 80
BRKM5F 59
NTCO3F -42
BRFS3F 142
MOVI3F -170
WINM24 -91
GOLL4F -430
ENGI3F -12
MRFG3F 104
ATOM3F 86
USIM5F -10
CASH3 -46
RENT3F 37
GGBR4F -53
JBSS3F 83
BPAC11F 63
PETR4F 33
SMTO3F 7
DIRR3F 59
MDIA3F -85
PETR3F 66
SYNE3F -26
EMBR3F -2
AALR3F -54
CPLE3F 29
POSI3 -31
RAIL3F 11
WEGE3F 48
BBAS3F -39
VALE3F 1
SBSP3F 46
CMIG4F 37
SANB11F 31
PTBL3F -6
GUAR3F -60
TOTS3F 15
CCRO3F 2
ARZZ3F 36
BBDC4F 27
TRPL4F 18
EQTL3F 6
ITSA4F 28
PFRM3F -27
LAME4F -14
AALR3 -78
WIZS3 37
ITUB4F 27
BIDI11 -194
B3SA3F -25
ELET3F 11
VIVT3F 32
ENEV3F 24
KLBN11F 2
EGIE3F 19
CBAV3F 11
CEAB3F -50
PRIO3 60
SIMH3F -53
AERI3 -153
TASA4 38
ROMI3 -47
NGRD3 17
ENJU3F 2
SLCE3F 42
OMGE3F -34
ALUP11F -1
MULT3F 16
POMO3F -6
TPIS3F 11
MDNE3F -42
PLPL3F -73
PTBL3 86
AMAR3 28
TASA4F 9
LAVV3 -17
PETZ3F 19
CURY3F -19
SBFG3F -41
ITSA3F -10
WING25 41
MOVI3 7
EMBR3 -5
BRAP4F -54
LJQQ3 21
LJQQ3F 15
SEER3 -115
FESA4F -108
RRRP3F -89
SEQL3 -109
LWSA3 16
RANI3 25
SOMA3 1
CSNA3 5
HYPE3F 8
GGBR4 -27
PRNR3F 14
CSMG3F -1
CAMB3F 6
ORVR3F -20
STBP3F 5
CYRE3F 1
CSNA3F 1
BRKM5 5
PCAR3F -2
ENAT3F 7
BPAC11 21
BPAN4 18
BPAN4F 25
AERI3F -17
UNIP6F 43
FESA4 -114
RRRP3 40
HGTX3F 16
SQIA3 -26
ELET3 -25
ELET6 -26
ELET6F -22
SLCE3 10
PARD3 11
VULC3F -10
EVEN3F -7
LAME4 -29
ENBR3F 5
TAEE11F -4
BBSE3F 10
EALT3F 14
CGAS3F -3
TGMA3F -3
VLID3F -2
BMOB3F -12
TECN3F -2
FRAS3F -2
ITUB3F -3
PSSA3F 1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 24K
WINM25 20K
WINV22 765
WINQ25 -9.4K
WINV25 18K
WINJ25 9.8K
WING26 -2.5K
WINZ22 -2.4K
MGLU3F 11K
AZUL4F -10K
LREN3F 556
PRIO3F 3.8K
BRKM5F 681
NTCO3F -596
BRFS3F 1.8K
MOVI3F -2.5K
WINM24 -1K
GOLL4F -4.9K
ENGI3F -2.4K
MRFG3F 1.5K
ATOM3F 448
USIM5F -151
CASH3 -109
RENT3F -2.1K
GGBR4F -1.1K
JBSS3F 2.9K
BPAC11F 1.9K
PETR4F 1K
SMTO3F 351
DIRR3F 1.5K
MDIA3F -2.5K
PETR3F 3K
SYNE3F -131
EMBR3F 1.2K
AALR3F -138
CPLE3F 112
POSI3 -79
RAIL3F -303
WEGE3F 3.3K
BBAS3F 121
VALE3F -2.1K
SBSP3F 3.6K
CMIG4F 594
SANB11F 955
PTBL3F -108
GUAR3F -387
TOTS3F 1K
CCRO3F -26
ARZZ3F 4.4K
BBDC4F 217
TRPL4F 958
EQTL3F 674
ITSA4F 704
PFRM3F -650
LAME4F -336
AALR3 -160
WIZS3 41
ITUB4F 1.4K
BIDI11 -438
B3SA3F -290
ELET3F 950
VIVT3F 2K
ENEV3F 384
KLBN11F 243
EGIE3F 1.1K
CBAV3F 106
CEAB3F -452
PRIO3 115
SIMH3F -240
AERI3 -97
TASA4 56
ROMI3 -108
NGRD3 14
ENJU3F 16
SLCE3F 270
OMGE3F -331
ALUP11F 410
MULT3F 523
POMO3F -58
TPIS3F 205
MDNE3F -589
PLPL3F -987
PTBL3 72
AMAR3 9
TASA4F 50
LAVV3 -27
PETZ3F 72
CURY3F -423
SBFG3F -514
ITSA3F -82
WING25 465
MOVI3 7
EMBR3 -40
BRAP4F -364
LJQQ3 46
LJQQ3F 70
SEER3 -174
FESA4F -250
RRRP3F -209
SEQL3 -246
LWSA3 36
RANI3 26
SOMA3 3
CSNA3 12
HYPE3F 42
GGBR4 -61
PRNR3F 178
CSMG3F -31
CAMB3F 56
ORVR3F -888
STBP3F 109
CYRE3F 13
CSNA3F 28
BRKM5 12
PCAR3F -4
ENAT3F 16
BPAC11 47
BPAN4 20
BPAN4F 58
AERI3F -39
UNIP6F 189
FESA4 -257
RRRP3 90
HGTX3F 45
SQIA3 -59
ELET3 -57
ELET6 -60
ELET6F -62
SLCE3 21
PARD3 23
VULC3F -24
EVEN3F -15
LAME4 -11
ENBR3F 269
TAEE11F -170
BBSE3F 335
EALT3F 162
CGAS3F -574
TGMA3F -73
VLID3F -51
BMOB3F -168
TECN3F -8
FRAS3F -42
ITUB3F -78
PSSA3F 35
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +688.00 BRL
最差交易: -554 BRL
最大连续赢利: 330
最大连续失误: 50
最大连续盈利: +4 193.22 BRL
最大连续亏损: -3 187.49 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Rico-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Rico-PRD
1.57 × 35
没有评论
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.17 02:36
A large drawdown may occur on the account again
