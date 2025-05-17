- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 875
盈利交易:
3 489 (59.38%)
亏损交易:
2 386 (40.61%)
最好交易:
688.00 BRL
最差交易:
-554.00 BRL
毛利:
158 280.70 BRL (700 791 pips)
毛利亏损:
-149 271.69 BRL (624 580 pips)
最大连续赢利:
330 (4 193.22 BRL)
最大连续盈利:
4 193.22 BRL (330)
夏普比率:
0.02
交易活动:
24.78%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
106
平均持有时间:
11 天
采收率:
1.01
长期交易:
3 369 (57.34%)
短期交易:
2 506 (42.66%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.53 BRL
平均利润:
45.37 BRL
平均损失:
-62.56 BRL
最大连续失误:
50 (-3 187.49 BRL)
最大连续亏损:
-3 187.49 BRL (50)
每月增长:
5.09%
年度预测:
61.73%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 610.45 BRL
最大值:
8 958.00 BRL (64.96%)
相对跌幅:
结余:
61.38% (3 430.62 BRL)
净值:
7.59% (1 426.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1043
|WINM25
|938
|WINV22
|882
|WINQ25
|848
|WINV25
|826
|WINJ25
|297
|WING26
|106
|WINZ22
|53
|MGLU3F
|48
|AZUL4F
|38
|LREN3F
|28
|PRIO3F
|25
|BRKM5F
|24
|NTCO3F
|22
|BRFS3F
|22
|MOVI3F
|21
|WINM24
|21
|GOLL4F
|20
|ENGI3F
|20
|MRFG3F
|19
|ATOM3F
|19
|USIM5F
|15
|CASH3
|15
|RENT3F
|14
|GGBR4F
|14
|JBSS3F
|14
|BPAC11F
|13
|PETR4F
|13
|SMTO3F
|13
|DIRR3F
|12
|MDIA3F
|11
|PETR3F
|11
|SYNE3F
|11
|EMBR3F
|10
|AALR3F
|10
|CPLE3F
|10
|POSI3
|9
|RAIL3F
|9
|WEGE3F
|9
|BBAS3F
|9
|VALE3F
|9
|SBSP3F
|8
|CMIG4F
|8
|SANB11F
|8
|PTBL3F
|7
|GUAR3F
|7
|TOTS3F
|7
|CCRO3F
|7
|ARZZ3F
|7
|BBDC4F
|7
|TRPL4F
|7
|EQTL3F
|7
|ITSA4F
|7
|PFRM3F
|7
|LAME4F
|6
|AALR3
|6
|WIZS3
|6
|ITUB4F
|6
|BIDI11
|5
|B3SA3F
|5
|ELET3F
|5
|VIVT3F
|5
|ENEV3F
|5
|KLBN11F
|5
|EGIE3F
|5
|CBAV3F
|5
|CEAB3F
|5
|PRIO3
|4
|SIMH3F
|4
|AERI3
|4
|TASA4
|4
|ROMI3
|4
|NGRD3
|4
|ENJU3F
|4
|SLCE3F
|4
|OMGE3F
|4
|ALUP11F
|4
|MULT3F
|4
|POMO3F
|4
|TPIS3F
|4
|MDNE3F
|4
|PLPL3F
|4
|PTBL3
|3
|AMAR3
|3
|TASA4F
|3
|LAVV3
|3
|PETZ3F
|3
|CURY3F
|3
|SBFG3F
|3
|ITSA3F
|3
|WING25
|3
|MOVI3
|2
|EMBR3
|2
|BRAP4F
|2
|LJQQ3
|2
|LJQQ3F
|2
|SEER3
|2
|FESA4F
|2
|RRRP3F
|2
|SEQL3
|2
|LWSA3
|2
|RANI3
|2
|SOMA3
|2
|CSNA3
|2
|HYPE3F
|2
|GGBR4
|2
|PRNR3F
|2
|CSMG3F
|2
|CAMB3F
|2
|ORVR3F
|2
|STBP3F
|2
|CYRE3F
|1
|CSNA3F
|1
|BRKM5
|1
|PCAR3F
|1
|ENAT3F
|1
|BPAC11
|1
|BPAN4
|1
|BPAN4F
|1
|AERI3F
|1
|UNIP6F
|1
|FESA4
|1
|RRRP3
|1
|HGTX3F
|1
|SQIA3
|1
|ELET3
|1
|ELET6
|1
|ELET6F
|1
|SLCE3
|1
|PARD3
|1
|VULC3F
|1
|EVEN3F
|1
|LAME4
|1
|ENBR3F
|1
|TAEE11F
|1
|BBSE3F
|1
|EALT3F
|1
|CGAS3F
|1
|TGMA3F
|1
|VLID3F
|1
|BMOB3F
|1
|TECN3F
|1
|FRAS3F
|1
|ITUB3F
|1
|PSSA3F
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|2.1K
|WINM25
|1.6K
|WINV22
|115
|WINQ25
|-2.1K
|WINV25
|1.6K
|WINJ25
|868
|WING26
|-224
|WINZ22
|-305
|MGLU3F
|1.5K
|AZUL4F
|-234
|LREN3F
|3
|PRIO3F
|80
|BRKM5F
|59
|NTCO3F
|-42
|BRFS3F
|142
|MOVI3F
|-170
|WINM24
|-91
|GOLL4F
|-430
|ENGI3F
|-12
|MRFG3F
|104
|ATOM3F
|86
|USIM5F
|-10
|CASH3
|-46
|RENT3F
|37
|GGBR4F
|-53
|JBSS3F
|83
|BPAC11F
|63
|PETR4F
|33
|SMTO3F
|7
|DIRR3F
|59
|MDIA3F
|-85
|PETR3F
|66
|SYNE3F
|-26
|EMBR3F
|-2
|AALR3F
|-54
|CPLE3F
|29
|POSI3
|-31
|RAIL3F
|11
|WEGE3F
|48
|BBAS3F
|-39
|VALE3F
|1
|SBSP3F
|46
|CMIG4F
|37
|SANB11F
|31
|PTBL3F
|-6
|GUAR3F
|-60
|TOTS3F
|15
|CCRO3F
|2
|ARZZ3F
|36
|BBDC4F
|27
|TRPL4F
|18
|EQTL3F
|6
|ITSA4F
|28
|PFRM3F
|-27
|LAME4F
|-14
|AALR3
|-78
|WIZS3
|37
|ITUB4F
|27
|BIDI11
|-194
|B3SA3F
|-25
|ELET3F
|11
|VIVT3F
|32
|ENEV3F
|24
|KLBN11F
|2
|EGIE3F
|19
|CBAV3F
|11
|CEAB3F
|-50
|PRIO3
|60
|SIMH3F
|-53
|AERI3
|-153
|TASA4
|38
|ROMI3
|-47
|NGRD3
|17
|ENJU3F
|2
|SLCE3F
|42
|OMGE3F
|-34
|ALUP11F
|-1
|MULT3F
|16
|POMO3F
|-6
|TPIS3F
|11
|MDNE3F
|-42
|PLPL3F
|-73
|PTBL3
|86
|AMAR3
|28
|TASA4F
|9
|LAVV3
|-17
|PETZ3F
|19
|CURY3F
|-19
|SBFG3F
|-41
|ITSA3F
|-10
|WING25
|41
|MOVI3
|7
|EMBR3
|-5
|BRAP4F
|-54
|LJQQ3
|21
|LJQQ3F
|15
|SEER3
|-115
|FESA4F
|-108
|RRRP3F
|-89
|SEQL3
|-109
|LWSA3
|16
|RANI3
|25
|SOMA3
|1
|CSNA3
|5
|HYPE3F
|8
|GGBR4
|-27
|PRNR3F
|14
|CSMG3F
|-1
|CAMB3F
|6
|ORVR3F
|-20
|STBP3F
|5
|CYRE3F
|1
|CSNA3F
|1
|BRKM5
|5
|PCAR3F
|-2
|ENAT3F
|7
|BPAC11
|21
|BPAN4
|18
|BPAN4F
|25
|AERI3F
|-17
|UNIP6F
|43
|FESA4
|-114
|RRRP3
|40
|HGTX3F
|16
|SQIA3
|-26
|ELET3
|-25
|ELET6
|-26
|ELET6F
|-22
|SLCE3
|10
|PARD3
|11
|VULC3F
|-10
|EVEN3F
|-7
|LAME4
|-29
|ENBR3F
|5
|TAEE11F
|-4
|BBSE3F
|10
|EALT3F
|14
|CGAS3F
|-3
|TGMA3F
|-3
|VLID3F
|-2
|BMOB3F
|-12
|TECN3F
|-2
|FRAS3F
|-2
|ITUB3F
|-3
|PSSA3F
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|24K
|WINM25
|20K
|WINV22
|765
|WINQ25
|-9.4K
|WINV25
|18K
|WINJ25
|9.8K
|WING26
|-2.5K
|WINZ22
|-2.4K
|MGLU3F
|11K
|AZUL4F
|-10K
|LREN3F
|556
|PRIO3F
|3.8K
|BRKM5F
|681
|NTCO3F
|-596
|BRFS3F
|1.8K
|MOVI3F
|-2.5K
|WINM24
|-1K
|GOLL4F
|-4.9K
|ENGI3F
|-2.4K
|MRFG3F
|1.5K
|ATOM3F
|448
|USIM5F
|-151
|CASH3
|-109
|RENT3F
|-2.1K
|GGBR4F
|-1.1K
|JBSS3F
|2.9K
|BPAC11F
|1.9K
|PETR4F
|1K
|SMTO3F
|351
|DIRR3F
|1.5K
|MDIA3F
|-2.5K
|PETR3F
|3K
|SYNE3F
|-131
|EMBR3F
|1.2K
|AALR3F
|-138
|CPLE3F
|112
|POSI3
|-79
|RAIL3F
|-303
|WEGE3F
|3.3K
|BBAS3F
|121
|VALE3F
|-2.1K
|SBSP3F
|3.6K
|CMIG4F
|594
|SANB11F
|955
|PTBL3F
|-108
|GUAR3F
|-387
|TOTS3F
|1K
|CCRO3F
|-26
|ARZZ3F
|4.4K
|BBDC4F
|217
|TRPL4F
|958
|EQTL3F
|674
|ITSA4F
|704
|PFRM3F
|-650
|LAME4F
|-336
|AALR3
|-160
|WIZS3
|41
|ITUB4F
|1.4K
|BIDI11
|-438
|B3SA3F
|-290
|ELET3F
|950
|VIVT3F
|2K
|ENEV3F
|384
|KLBN11F
|243
|EGIE3F
|1.1K
|CBAV3F
|106
|CEAB3F
|-452
|PRIO3
|115
|SIMH3F
|-240
|AERI3
|-97
|TASA4
|56
|ROMI3
|-108
|NGRD3
|14
|ENJU3F
|16
|SLCE3F
|270
|OMGE3F
|-331
|ALUP11F
|410
|MULT3F
|523
|POMO3F
|-58
|TPIS3F
|205
|MDNE3F
|-589
|PLPL3F
|-987
|PTBL3
|72
|AMAR3
|9
|TASA4F
|50
|LAVV3
|-27
|PETZ3F
|72
|CURY3F
|-423
|SBFG3F
|-514
|ITSA3F
|-82
|WING25
|465
|MOVI3
|7
|EMBR3
|-40
|BRAP4F
|-364
|LJQQ3
|46
|LJQQ3F
|70
|SEER3
|-174
|FESA4F
|-250
|RRRP3F
|-209
|SEQL3
|-246
|LWSA3
|36
|RANI3
|26
|SOMA3
|3
|CSNA3
|12
|HYPE3F
|42
|GGBR4
|-61
|PRNR3F
|178
|CSMG3F
|-31
|CAMB3F
|56
|ORVR3F
|-888
|STBP3F
|109
|CYRE3F
|13
|CSNA3F
|28
|BRKM5
|12
|PCAR3F
|-4
|ENAT3F
|16
|BPAC11
|47
|BPAN4
|20
|BPAN4F
|58
|AERI3F
|-39
|UNIP6F
|189
|FESA4
|-257
|RRRP3
|90
|HGTX3F
|45
|SQIA3
|-59
|ELET3
|-57
|ELET6
|-60
|ELET6F
|-62
|SLCE3
|21
|PARD3
|23
|VULC3F
|-24
|EVEN3F
|-15
|LAME4
|-11
|ENBR3F
|269
|TAEE11F
|-170
|BBSE3F
|335
|EALT3F
|162
|CGAS3F
|-574
|TGMA3F
|-73
|VLID3F
|-51
|BMOB3F
|-168
|TECN3F
|-8
|FRAS3F
|-42
|ITUB3F
|-78
|PSSA3F
|35
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +688.00 BRL
最差交易: -554 BRL
最大连续赢利: 330
最大连续失误: 50
最大连续盈利: +4 193.22 BRL
最大连续亏损: -3 187.49 BRL
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-12%
0
0
USD
USD
22K
BRL
BRL
232
97%
5 875
59%
25%
1.06
1.53
BRL
BRL
61%
1:1