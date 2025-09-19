クォートセクション
通貨 / XPL
株に戻る

XPL: Solitario Resources Corp

0.74 USD 0.03 (3.90%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XPLの今日の為替レートは、-3.90%変化しました。日中、通貨は1あたり0.74の安値と0.76の高値で取引されました。

Solitario Resources Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
0.74 0.76
1年のレンジ
0.54 0.90
以前の終値
0.77
始値
0.75
買値
0.74
買値
1.04
安値
0.74
高値
0.76
出来高
129
1日の変化
-3.90%
1ヶ月の変化
-2.63%
6ヶ月の変化
19.35%
1年の変化
5.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K