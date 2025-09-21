Valute / XPL
XPL: Solitario Resources Corp
0.75 USD 0.01 (1.35%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XPL ha avuto una variazione del 1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.73 e ad un massimo di 0.76.
Segui le dinamiche di Solitario Resources Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.73 0.76
Intervallo Annuale
0.54 0.90
- Chiusura Precedente
- 0.74
- Apertura
- 0.74
- Bid
- 0.75
- Ask
- 1.05
- Minimo
- 0.73
- Massimo
- 0.76
- Volume
- 112
- Variazione giornaliera
- 1.35%
- Variazione Mensile
- -1.32%
- Variazione Semestrale
- 20.97%
- Variazione Annuale
- 7.14%
21 settembre, domenica