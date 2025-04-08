通貨 / XOMAP
XOMAP: XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr
26.53 USD 0.38 (1.45%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XOMAPの今日の為替レートは、1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり26.30の安値と26.60の高値で取引されました。
XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
26.30 26.60
1年のレンジ
24.96 29.26
- 以前の終値
- 26.15
- 始値
- 26.60
- 買値
- 26.53
- 買値
- 26.83
- 安値
- 26.30
- 高値
- 26.60
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 1.45%
- 1ヶ月の変化
- 2.35%
- 6ヶ月の変化
- 2.43%
- 1年の変化
- 1.34%
