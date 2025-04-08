クォートセクション
通貨 / XOMAP
XOMAP: XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr

26.53 USD 0.38 (1.45%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XOMAPの今日の為替レートは、1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり26.30の安値と26.60の高値で取引されました。

XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.30 26.60
1年のレンジ
24.96 29.26
以前の終値
26.15
始値
26.60
買値
26.53
買値
26.83
安値
26.30
高値
26.60
出来高
3
1日の変化
1.45%
1ヶ月の変化
2.35%
6ヶ月の変化
2.43%
1年の変化
1.34%
