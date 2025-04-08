QuotazioniSezioni
Valute / XOMAP
Tornare a Azioni

XOMAP: XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr

26.53 USD 0.38 (1.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XOMAP ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.30 e ad un massimo di 26.60.

Segui le dinamiche di XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XOMAP News

Intervallo Giornaliero
26.30 26.60
Intervallo Annuale
24.96 29.26
Chiusura Precedente
26.15
Apertura
26.60
Bid
26.53
Ask
26.83
Minimo
26.30
Massimo
26.60
Volume
3
Variazione giornaliera
1.45%
Variazione Mensile
2.35%
Variazione Semestrale
2.43%
Variazione Annuale
1.34%
21 settembre, domenica