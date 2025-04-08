Valute / XOMAP
XOMAP: XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr
26.53 USD 0.38 (1.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XOMAP ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.30 e ad un massimo di 26.60.
Segui le dinamiche di XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.30 26.60
Intervallo Annuale
24.96 29.26
- Chiusura Precedente
- 26.15
- Apertura
- 26.60
- Bid
- 26.53
- Ask
- 26.83
- Minimo
- 26.30
- Massimo
- 26.60
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 1.45%
- Variazione Mensile
- 2.35%
- Variazione Semestrale
- 2.43%
- Variazione Annuale
- 1.34%
21 settembre, domenica