XOMAP: XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr
26.53 USD 0.38 (1.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XOMAP hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.30 bis zu einem Hoch von 26.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.30 26.60
Jahresspanne
24.96 29.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.15
- Eröffnung
- 26.60
- Bid
- 26.53
- Ask
- 26.83
- Tief
- 26.30
- Hoch
- 26.60
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 1.45%
- Monatsänderung
- 2.35%
- 6-Monatsänderung
- 2.43%
- Jahresänderung
- 1.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K