XOMAP: XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr

26.53 USD 0.38 (1.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XOMAP hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.30 bis zu einem Hoch von 26.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die XOMA Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
26.30 26.60
Jahresspanne
24.96 29.26
Vorheriger Schlusskurs
26.15
Eröffnung
26.60
Bid
26.53
Ask
26.83
Tief
26.30
Hoch
26.60
Volumen
3
Tagesänderung
1.45%
Monatsänderung
2.35%
6-Monatsänderung
2.43%
Jahresänderung
1.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K