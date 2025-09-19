クォートセクション
通貨 / WTID
WTID: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs

12.20 USD 0.10 (0.83%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTIDの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり12.20の安値と12.20の高値で取引されました。

Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
12.20 12.20
1年のレンジ
11.84 28.96
以前の終値
12.10
始値
12.20
買値
12.20
買値
12.50
安値
12.20
高値
12.20
出来高
1
1日の変化
0.83%
1ヶ月の変化
1.16%
6ヶ月の変化
-21.54%
1年の変化
-31.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K