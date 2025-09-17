Валюты / WTID
WTID: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs
12.91 USD 0.32 (2.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTID за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.91, а максимальная — 12.91.
Следите за динамикой Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.91 12.91
Годовой диапазон
11.88 28.96
- Предыдущее закрытие
- 12.59
- Open
- 12.91
- Bid
- 12.91
- Ask
- 13.21
- Low
- 12.91
- High
- 12.91
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.54%
- Месячное изменение
- 7.05%
- 6-месячное изменение
- -16.98%
- Годовое изменение
- -27.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.