КотировкиРазделы
Валюты / WTID
Назад в Рынок акций США

WTID: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs

12.91 USD 0.32 (2.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WTID за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.91, а максимальная — 12.91.

Следите за динамикой Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
12.91 12.91
Годовой диапазон
11.88 28.96
Предыдущее закрытие
12.59
Open
12.91
Bid
12.91
Ask
13.21
Low
12.91
High
12.91
Объем
1
Дневное изменение
2.54%
Месячное изменение
7.05%
6-месячное изменение
-16.98%
Годовое изменение
-27.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.