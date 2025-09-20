QuotazioniSezioni
Valute / WTID
Tornare a Azioni

WTID: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs

12.78 USD 0.58 (4.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WTID ha avuto una variazione del 4.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.78 e ad un massimo di 12.78.

Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
12.78 12.78
Intervallo Annuale
11.84 28.96
Chiusura Precedente
12.20
Apertura
12.78
Bid
12.78
Ask
13.08
Minimo
12.78
Massimo
12.78
Volume
1
Variazione giornaliera
4.75%
Variazione Mensile
5.97%
Variazione Semestrale
-17.81%
Variazione Annuale
-28.24%
20 settembre, sabato