Valute / WTID
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WTID: Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs
12.78 USD 0.58 (4.75%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WTID ha avuto una variazione del 4.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.78 e ad un massimo di 12.78.
Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MicroSectors Energy 3X Inverse Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.78 12.78
Intervallo Annuale
11.84 28.96
- Chiusura Precedente
- 12.20
- Apertura
- 12.78
- Bid
- 12.78
- Ask
- 13.08
- Minimo
- 12.78
- Massimo
- 12.78
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 4.75%
- Variazione Mensile
- 5.97%
- Variazione Semestrale
- -17.81%
- Variazione Annuale
- -28.24%
20 settembre, sabato