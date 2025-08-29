クォートセクション
通貨 / USL
USL: United States 12 Month Oil

35.91 USD 0.29 (0.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USLの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり35.91の安値と36.04の高値で取引されました。

United States 12 Month Oilダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.91 36.04
1年のレンジ
31.10 40.35
以前の終値
36.20
始値
36.04
買値
35.91
買値
36.21
安値
35.91
高値
36.04
出来高
12
1日の変化
-0.80%
1ヶ月の変化
-2.95%
6ヶ月の変化
-6.65%
1年の変化
-0.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K