USL: United States 12 Month Oil

35.42 USD 0.49 (1.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USL hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.42 bis zu einem Hoch von 35.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die United States 12 Month Oil-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
35.42 35.42
Jahresspanne
31.10 40.35
Vorheriger Schlusskurs
35.91
Eröffnung
35.42
Bid
35.42
Ask
35.72
Tief
35.42
Hoch
35.42
Volumen
1
Tagesänderung
-1.36%
Monatsänderung
-4.27%
6-Monatsänderung
-7.93%
Jahresänderung
-1.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K