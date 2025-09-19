クォートセクション
通貨 / TRTN-PD
TRTN-PD: Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeema

23.19 USD 0.19 (0.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRTN-PDの今日の為替レートは、-0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり23.10の安値と23.38の高値で取引されました。

Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeemaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.10 23.38
1年のレンジ
20.79 24.35
以前の終値
23.38
始値
23.30
買値
23.19
買値
23.49
安値
23.10
高値
23.38
出来高
9
1日の変化
-0.81%
1ヶ月の変化
-4.17%
6ヶ月の変化
8.01%
1年の変化
8.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K