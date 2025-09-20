QuotazioniSezioni
TRTN-PD
TRTN-PD: Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeema

23.30 USD 0.11 (0.47%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRTN-PD ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.26 e ad un massimo di 23.42.

Segui le dinamiche di Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
23.26 23.42
Intervallo Annuale
20.79 24.35
Chiusura Precedente
23.19
Apertura
23.39
Bid
23.30
Ask
23.60
Minimo
23.26
Massimo
23.42
Volume
19
Variazione giornaliera
0.47%
Variazione Mensile
-3.72%
Variazione Semestrale
8.52%
Variazione Annuale
8.52%
20 settembre, sabato