Valute / TRTN-PD
TRTN-PD: Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeema
23.30 USD 0.11 (0.47%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRTN-PD ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.26 e ad un massimo di 23.42.
Segui le dinamiche di Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.26 23.42
Intervallo Annuale
20.79 24.35
- Chiusura Precedente
- 23.19
- Apertura
- 23.39
- Bid
- 23.30
- Ask
- 23.60
- Minimo
- 23.26
- Massimo
- 23.42
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- -3.72%
- Variazione Semestrale
- 8.52%
- Variazione Annuale
- 8.52%
20 settembre, sabato