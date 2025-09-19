Währungen / TRTN-PD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRTN-PD: Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeema
23.19 USD 0.19 (0.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRTN-PD hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.10 bis zu einem Hoch von 23.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.10 23.38
Jahresspanne
20.79 24.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.38
- Eröffnung
- 23.30
- Bid
- 23.19
- Ask
- 23.49
- Tief
- 23.10
- Hoch
- 23.38
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.81%
- Monatsänderung
- -4.17%
- 6-Monatsänderung
- 8.01%
- Jahresänderung
- 8.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K