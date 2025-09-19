KurseKategorien
Währungen / TRTN-PD
TRTN-PD: Triton International Limited 6.875% Series D Cumulative Redeema

23.19 USD 0.19 (0.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRTN-PD hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.10 bis zu einem Hoch von 23.38 gehandelt.

Tagesspanne
23.10 23.38
Jahresspanne
20.79 24.35
Vorheriger Schlusskurs
23.38
Eröffnung
23.30
Bid
23.19
Ask
23.49
Tief
23.10
Hoch
23.38
Volumen
9
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
-4.17%
6-Monatsänderung
8.01%
Jahresänderung
8.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K