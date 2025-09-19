クォートセクション
通貨 / TIC
TIC

13.44 USD 2.51 (22.96%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TICの今日の為替レートは、22.96%変化しました。日中、通貨は1あたり10.86の安値と13.77の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.86 13.77
1年のレンジ
8.76 14.28
以前の終値
10.93
始値
10.95
買値
13.44
買値
13.74
安値
10.86
高値
13.77
出来高
39.298 K
1日の変化
22.96%
1ヶ月の変化
20.54%
6ヶ月の変化
24.91%
1年の変化
7.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K