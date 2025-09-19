Währungen / TIC
TIC
13.44 USD 2.51 (22.96%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TIC hat sich für heute um 22.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.86 bis zu einem Hoch von 13.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.86 13.77
Jahresspanne
8.76 14.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.93
- Eröffnung
- 10.95
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Tief
- 10.86
- Hoch
- 13.77
- Volumen
- 39.298 K
- Tagesänderung
- 22.96%
- Monatsänderung
- 20.54%
- 6-Monatsänderung
- 24.91%
- Jahresänderung
- 7.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K