TIC
14.39 USD 0.95 (7.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TIC ha avuto una variazione del 7.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.88 e ad un massimo di 14.66.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.88 14.66
Intervallo Annuale
8.76 14.66
- Chiusura Precedente
- 13.44
- Apertura
- 14.47
- Bid
- 14.39
- Ask
- 14.69
- Minimo
- 13.88
- Massimo
- 14.66
- Volume
- 15.614 K
- Variazione giornaliera
- 7.07%
- Variazione Mensile
- 29.06%
- Variazione Semestrale
- 33.74%
- Variazione Annuale
- 15.12%
20 settembre, sabato