TGRT: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET

45.26 USD 0.74 (1.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TGRTの今日の為替レートは、-1.61%変化しました。日中、通貨は1あたり45.23の安値と45.64の高値で取引されました。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TGRT株の現在の価格は？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ETの株価は本日45.26です。45.23 - 45.64内で取引され、前日の終値は46.00、取引量は130に達しました。TGRTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ETの株は配当を出しますか？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ETの現在の価格は45.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.89%やUSDにも注目します。TGRTの動きはライブチャートで確認できます。

TGRT株を買う方法は？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ETの株は現在45.26で購入可能です。注文は通常45.26または45.56付近で行われ、130や-0.59%が市場の動きを示します。TGRTの最新情報はライブチャートで確認できます。

TGRT株に投資する方法は？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ETへの投資では、年間の値幅29.48 - 46.05と現在の45.26を考慮します。注文は多くの場合45.26や45.56で行われる前に、4.05%や26.99%と比較されます。TGRTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

T. Rowe Price Growth ETFの株の最高値は？

T. Rowe Price Growth ETFの過去1年の最高値は46.05でした。29.48 - 46.05内で株価は大きく変動し、46.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

T. Rowe Price Growth ETFの株の最低値は？

T. Rowe Price Growth ETF(TGRT)の年間最安値は29.48でした。現在の45.26や29.48 - 46.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TGRTの動きはライブチャートで確認できます。

TGRTの株式分割はいつ行われましたか？

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.00、24.89%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.23 45.64
1年のレンジ
29.48 46.05
以前の終値
46.00
始値
45.53
買値
45.26
買値
45.56
安値
45.23
高値
45.64
出来高
130
1日の変化
-1.61%
1ヶ月の変化
4.05%
6ヶ月の変化
26.99%
1年の変化
24.89%
31 10月, 金曜日
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.2%
12:30
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.9%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.3%
12:30
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.7%
12:30
USD
個人消費前月比
実際
期待
0.3%
0.6%
12:30
USD
雇用コスト指数前期比
実際
期待
0.9%
0.9%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
420
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
550
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待