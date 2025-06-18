KurseKategorien
TGRT: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET

45.26 USD 0.74 (1.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TGRT hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.23 bis zu einem Hoch von 45.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TGRT heute?

Die Aktie von T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET (TGRT) notiert heute bei 45.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 45.23 - 45.64 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.00 und das Handelsvolumen erreichte 130. Das Live-Chart von TGRT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TGRT Dividenden?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET wird derzeit mit 45.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TGRT zu verfolgen.

Wie kaufe ich TGRT-Aktien?

Sie können Aktien von T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET (TGRT) zum aktuellen Kurs von 45.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.26 oder 45.56 platziert, während 130 und -0.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TGRT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TGRT-Aktien?

Bei einer Investition in T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET müssen die jährliche Spanne 29.48 - 46.05 und der aktuelle Kurs 45.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.05% und 26.99%, bevor sie Orders zu 45.26 oder 45.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TGRT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von T. Rowe Price Growth ETF?

Der höchste Kurs von T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) im vergangenen Jahr lag bei 46.05. Innerhalb von 29.48 - 46.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von T. Rowe Price Growth ETF?

Der niedrigste Kurs von T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) im Laufe des Jahres betrug 29.48. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.26 und der Spanne 29.48 - 46.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TGRT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TGRT statt?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.00 und 24.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
45.23 45.64
Jahresspanne
29.48 46.05
Vorheriger Schlusskurs
46.00
Eröffnung
45.53
Bid
45.26
Ask
45.56
Tief
45.23
Hoch
45.64
Volumen
130
Tagesänderung
-1.61%
Monatsänderung
4.05%
6-Monatsänderung
26.99%
Jahresänderung
24.89%
31 Oktober, Freitag
12:30
USD
Kern PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.2%
12:30
USD
Kern PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.9%
12:30
USD
PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.3%
12:30
USD
PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.7%
12:30
USD
Privater Konsum m/m
Akt
Erw
0.3%
Vorh
0.6%
12:30
USD
Beschäftigungskostenindex q/q
Akt
Erw
0.9%
Vorh
0.9%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
420
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
550
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh