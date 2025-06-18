CotationsSections
Devises / TGRT
Retour à Actions

TGRT: T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET

45.26 USD 0.74 (1.61%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TGRT a changé de -1.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.23 et à un maximum de 45.64.

Suivez la dynamique T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGRT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TGRT aujourd'hui ?

L'action T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET est cotée à 45.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 45.23 - 45.64, a clôturé hier à 46.00 et son volume d'échange a atteint 130. Le graphique en temps réel du cours de TGRT présente ces mises à jour.

L'action T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET verse-t-elle des dividendes ?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET est actuellement valorisé à 45.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TGRT.

Comment acheter des actions TGRT ?

Vous pouvez acheter des actions T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET au cours actuel de 45.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.26 ou de 45.56, le 130 et le -0.59% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TGRT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TGRT ?

Investir dans T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.48 - 46.05 et le prix actuel 45.26. Beaucoup comparent 4.05% et 26.99% avant de passer des ordres à 45.26 ou 45.56. Consultez le graphique du cours de TGRT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action T. Rowe Price Growth ETF ?

Le cours le plus élevé de T. Rowe Price Growth ETF l'année dernière était 46.05. Au cours de 29.48 - 46.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.00 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action T. Rowe Price Growth ETF ?

Le cours le plus bas de T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) sur l'année a été 29.48. Sa comparaison avec 45.26 et 29.48 - 46.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TGRT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TGRT a-t-elle été divisée ?

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc T. Rowe Price Growth ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.00 et 24.89% après les opérations sur titres.

Range quotidien
45.23 45.64
Range Annuel
29.48 46.05
Clôture Précédente
46.00
Ouverture
45.53
Bid
45.26
Ask
45.56
Plus Bas
45.23
Plus Haut
45.64
Volume
130
Changement quotidien
-1.61%
Changement Mensuel
4.05%
Changement à 6 Mois
26.99%
Changement Annuel
24.89%
30 octobre, jeudi
12:30
USD
GDP q/q
Act
Fcst
3.1%
Prev
3.8%
12:30
USD
PCE réel t/t
Act
Fcst
2.3%
Prev
2.5%
12:30
USD
PIB Ventes t/t
Act
Fcst
4.6%
Prev
7.5%
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:55
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev