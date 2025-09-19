クォートセクション
通貨 / SWKHL
SWKHL: SWK Holdings Corporation - 9.00% Senior Notes due 2027

25.49 USD 0.09 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SWKHLの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり25.46の安値と25.50の高値で取引されました。

SWK Holdings Corporation - 9.00% Senior Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.46 25.50
1年のレンジ
24.59 25.87
以前の終値
25.40
始値
25.46
買値
25.49
買値
25.79
安値
25.46
高値
25.50
出来高
3
1日の変化
0.35%
1ヶ月の変化
-0.62%
6ヶ月の変化
1.72%
1年の変化
0.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K