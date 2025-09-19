Währungen / SWKHL
SWKHL: SWK Holdings Corporation - 9.00% Senior Notes due 2027
25.49 USD 0.09 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWKHL hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.46 bis zu einem Hoch von 25.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die SWK Holdings Corporation - 9.00% Senior Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.46 25.50
Jahresspanne
24.59 25.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.40
- Eröffnung
- 25.46
- Bid
- 25.49
- Ask
- 25.79
- Tief
- 25.46
- Hoch
- 25.50
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- -0.62%
- 6-Monatsänderung
- 1.72%
- Jahresänderung
- 0.16%
