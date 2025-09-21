Valute / SWKHL
SWKHL: SWK Holdings Corporation - 9.00% Senior Notes due 2027
25.63 USD 0.14 (0.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SWKHL ha avuto una variazione del 0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.45 e ad un massimo di 25.63.
Segui le dinamiche di SWK Holdings Corporation - 9.00% Senior Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.45 25.63
Intervallo Annuale
24.59 25.87
- Chiusura Precedente
- 25.49
- Apertura
- 25.45
- Bid
- 25.63
- Ask
- 25.93
- Minimo
- 25.45
- Massimo
- 25.63
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.55%
- Variazione Mensile
- -0.08%
- Variazione Semestrale
- 2.27%
- Variazione Annuale
- 0.71%
21 settembre, domenica