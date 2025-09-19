クォートセクション
通貨 / SUNS
SUNS: Slr Senior Investment Corp.

11.71 USD 0.27 (2.36%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SUNSの今日の為替レートは、2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり11.47の安値と11.72の高値で取引されました。

Slr Senior Investment Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.47 11.72
1年のレンジ
7.80 15.66
以前の終値
11.44
始値
11.50
買値
11.71
買値
12.01
安値
11.47
高値
11.72
出来高
157
1日の変化
2.36%
1ヶ月の変化
7.33%
6ヶ月の変化
6.45%
1年の変化
-18.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K