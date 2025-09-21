Valute / SUNS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SUNS: Slr Senior Investment Corp.
11.10 USD 0.61 (5.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SUNS ha avuto una variazione del -5.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.10 e ad un massimo di 11.78.
Segui le dinamiche di Slr Senior Investment Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.10 11.78
Intervallo Annuale
7.80 15.66
- Chiusura Precedente
- 11.71
- Apertura
- 11.78
- Bid
- 11.10
- Ask
- 11.40
- Minimo
- 11.10
- Massimo
- 11.78
- Volume
- 354
- Variazione giornaliera
- -5.21%
- Variazione Mensile
- 1.74%
- Variazione Semestrale
- 0.91%
- Variazione Annuale
- -22.76%
21 settembre, domenica