SUNS: Slr Senior Investment Corp.

11.10 USD 0.61 (5.21%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SUNS ha avuto una variazione del -5.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.10 e ad un massimo di 11.78.

Segui le dinamiche di Slr Senior Investment Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.10 11.78
Intervallo Annuale
7.80 15.66
Chiusura Precedente
11.71
Apertura
11.78
Bid
11.10
Ask
11.40
Minimo
11.10
Massimo
11.78
Volume
354
Variazione giornaliera
-5.21%
Variazione Mensile
1.74%
Variazione Semestrale
0.91%
Variazione Annuale
-22.76%
21 settembre, domenica