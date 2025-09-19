Währungen / SUNS
SUNS: Slr Senior Investment Corp.
11.62 USD 0.09 (0.77%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SUNS hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.58 bis zu einem Hoch von 11.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Slr Senior Investment Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.58 11.78
Jahresspanne
7.80 15.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.71
- Eröffnung
- 11.78
- Bid
- 11.62
- Ask
- 11.92
- Tief
- 11.58
- Hoch
- 11.78
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- -0.77%
- Monatsänderung
- 6.51%
- 6-Monatsänderung
- 5.64%
- Jahresänderung
- -19.14%
