通貨 / SRZN
SRZN: Surrozen Inc

11.98 USD 0.43 (3.72%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SRZNの今日の為替レートは、3.72%変化しました。日中、通貨は1あたり11.55の安値と12.20の高値で取引されました。

Surrozen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.55 12.20
1年のレンジ
5.90 18.10
以前の終値
11.55
始値
11.60
買値
11.98
買値
12.28
安値
11.55
高値
12.20
出来高
12
1日の変化
3.72%
1ヶ月の変化
-0.42%
6ヶ月の変化
0.50%
1年の変化
0.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K