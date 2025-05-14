QuotazioniSezioni
Valute / SRZN
Tornare a Azioni

SRZN: Surrozen Inc

12.28 USD 0.30 (2.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SRZN ha avuto una variazione del 2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.51 e ad un massimo di 12.28.

Segui le dinamiche di Surrozen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRZN News

Intervallo Giornaliero
11.51 12.28
Intervallo Annuale
5.90 18.10
Chiusura Precedente
11.98
Apertura
11.56
Bid
12.28
Ask
12.58
Minimo
11.51
Massimo
12.28
Volume
68
Variazione giornaliera
2.50%
Variazione Mensile
2.08%
Variazione Semestrale
3.02%
Variazione Annuale
2.93%
21 settembre, domenica