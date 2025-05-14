Valute / SRZN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SRZN: Surrozen Inc
12.28 USD 0.30 (2.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRZN ha avuto una variazione del 2.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.51 e ad un massimo di 12.28.
Segui le dinamiche di Surrozen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.51 12.28
Intervallo Annuale
5.90 18.10
- Chiusura Precedente
- 11.98
- Apertura
- 11.56
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- Minimo
- 11.51
- Massimo
- 12.28
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- 2.50%
- Variazione Mensile
- 2.08%
- Variazione Semestrale
- 3.02%
- Variazione Annuale
- 2.93%
21 settembre, domenica