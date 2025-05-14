Валюты / SRZN
SRZN: Surrozen Inc
11.56 USD 0.03 (0.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRZN за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.45, а максимальная — 11.61.
Следите за динамикой Surrozen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.45 11.61
Годовой диапазон
5.90 18.10
- Предыдущее закрытие
- 11.53
- Open
- 11.49
- Bid
- 11.56
- Ask
- 11.86
- Low
- 11.45
- High
- 11.61
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- -3.91%
- 6-месячное изменение
- -3.02%
- Годовое изменение
- -3.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.