SNV-PD: Synovus Financial Corp Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Pe

25.26 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SNV-PDの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり25.26の安値と25.34の高値で取引されました。

Synovus Financial Corp Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Peダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.26 25.34
1年のレンジ
24.69 25.74
以前の終値
25.24
始値
25.28
買値
25.26
買値
25.56
安値
25.26
高値
25.34
出来高
10
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
-0.39%
6ヶ月の変化
1.16%
1年の変化
1.16%
