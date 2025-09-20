Valute / SNV-PD
SNV-PD: Synovus Financial Corp Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Pe
25.28 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNV-PD ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.28 e ad un massimo di 25.35.
Segui le dinamiche di Synovus Financial Corp Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Pe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.28 25.35
Intervallo Annuale
24.69 25.74
- Chiusura Precedente
- 25.26
- Apertura
- 25.28
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Minimo
- 25.28
- Massimo
- 25.35
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- -0.32%
- Variazione Semestrale
- 1.24%
- Variazione Annuale
- 1.24%
20 settembre, sabato