SNV-PD: Synovus Financial Corp Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Pe
25.26 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNV-PD hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.26 bis zu einem Hoch von 25.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Synovus Financial Corp Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Pe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.26 25.34
Jahresspanne
24.69 25.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.24
- Eröffnung
- 25.28
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- Tief
- 25.26
- Hoch
- 25.34
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- -0.39%
- 6-Monatsänderung
- 1.16%
- Jahresänderung
- 1.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K