SFWL: Shengfeng Development Limited - Class A
1.16 USD 0.01 (0.85%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFWLの今日の為替レートは、-0.85%変化しました。日中、通貨は1あたり1.12の安値と1.20の高値で取引されました。
Shengfeng Development Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.12 1.20
1年のレンジ
0.86 1.60
- 以前の終値
- 1.17
- 始値
- 1.12
- 買値
- 1.16
- 買値
- 1.46
- 安値
- 1.12
- 高値
- 1.20
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- -0.85%
- 1ヶ月の変化
- 7.41%
- 6ヶ月の変化
- 14.85%
- 1年の変化
- -9.38%
21 9月, 日曜日