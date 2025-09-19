Währungen / SFWL
SFWL: Shengfeng Development Limited - Class A
1.15 USD 0.02 (1.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SFWL hat sich für heute um -1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.12 bis zu einem Hoch von 1.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shengfeng Development Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.12 1.20
Jahresspanne
0.86 1.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.17
- Eröffnung
- 1.12
- Bid
- 1.15
- Ask
- 1.45
- Tief
- 1.12
- Hoch
- 1.20
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.71%
- Monatsänderung
- 6.48%
- 6-Monatsänderung
- 13.86%
- Jahresänderung
- -10.16%
