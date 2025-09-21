QuotazioniSezioni
Valute / SFWL
Tornare a Azioni

SFWL: Shengfeng Development Limited - Class A

1.16 USD 0.01 (0.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SFWL ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.12 e ad un massimo di 1.20.

Segui le dinamiche di Shengfeng Development Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.12 1.20
Intervallo Annuale
0.86 1.60
Chiusura Precedente
1.17
Apertura
1.12
Bid
1.16
Ask
1.46
Minimo
1.12
Massimo
1.20
Volume
12
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
7.41%
Variazione Semestrale
14.85%
Variazione Annuale
-9.38%
21 settembre, domenica