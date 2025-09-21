Valute / SFWL
SFWL: Shengfeng Development Limited - Class A
1.16 USD 0.01 (0.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SFWL ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.12 e ad un massimo di 1.20.
Segui le dinamiche di Shengfeng Development Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.12 1.20
Intervallo Annuale
0.86 1.60
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.12
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Minimo
- 1.12
- Massimo
- 1.20
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- 7.41%
- Variazione Semestrale
- 14.85%
- Variazione Annuale
- -9.38%
21 settembre, domenica