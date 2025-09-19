クォートセクション
通貨 / ROLR
ROLR

2.90 USD 0.18 (5.84%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ROLRの今日の為替レートは、-5.84%変化しました。日中、通貨は1あたり2.90の安値と3.36の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.90 3.36
1年のレンジ
1.84 8.46
以前の終値
3.08
始値
3.06
買値
2.90
買値
3.20
安値
2.90
高値
3.36
出来高
19
1日の変化
-5.84%
1ヶ月の変化
5.07%
6ヶ月の変化
-14.96%
1年の変化
-58.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K