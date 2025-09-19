KurseKategorien
Währungen / ROLR
Zurück zum Aktien

ROLR

3.22 USD 0.32 (11.03%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROLR hat sich für heute um 11.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.22 bis zu einem Hoch von 3.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
3.22 3.29
Jahresspanne
1.84 8.46
Vorheriger Schlusskurs
2.90
Eröffnung
3.24
Bid
3.22
Ask
3.52
Tief
3.22
Hoch
3.29
Volumen
7
Tagesänderung
11.03%
Monatsänderung
16.67%
6-Monatsänderung
-5.57%
Jahresänderung
-54.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K