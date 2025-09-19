Währungen / ROLR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ROLR
3.22 USD 0.32 (11.03%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROLR hat sich für heute um 11.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.22 bis zu einem Hoch von 3.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.22 3.29
Jahresspanne
1.84 8.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.90
- Eröffnung
- 3.24
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Tief
- 3.22
- Hoch
- 3.29
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 11.03%
- Monatsänderung
- 16.67%
- 6-Monatsänderung
- -5.57%
- Jahresänderung
- -54.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K