Valute / ROLR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ROLR
3.01 USD 0.11 (3.79%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ROLR ha avuto una variazione del 3.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.92 e ad un massimo di 3.29.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.92 3.29
Intervallo Annuale
1.84 8.46
- Chiusura Precedente
- 2.90
- Apertura
- 3.24
- Bid
- 3.01
- Ask
- 3.31
- Minimo
- 2.92
- Massimo
- 3.29
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 3.79%
- Variazione Mensile
- 9.06%
- Variazione Semestrale
- -11.73%
- Variazione Annuale
- -57.00%
21 settembre, domenica