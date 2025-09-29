- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RIBBU: Ribbon Acquisition Corp.
RIBBUの今日の為替レートは、-4.82%変化しました。日中、通貨は1あたり10.46の安値と10.46の高値で取引されました。
Ribbon Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
RIBBU株の現在の価格は？
Ribbon Acquisition Corp.の株価は本日10.46です。-4.82%内で取引され、前日の終値は10.99、取引量は2に達しました。RIBBUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ribbon Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Ribbon Acquisition Corp.の現在の価格は10.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.39%やUSDにも注目します。RIBBUの動きはライブチャートで確認できます。
RIBBU株を買う方法は？
Ribbon Acquisition Corp.の株は現在10.46で購入可能です。注文は通常10.46または10.76付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。RIBBUの最新情報はライブチャートで確認できます。
RIBBU株に投資する方法は？
Ribbon Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅10.01 - 10.99と現在の10.46を考慮します。注文は多くの場合10.46や10.76で行われる前に、0.10%や2.95%と比較されます。RIBBUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Ribbon Acquisition Corp.の株の最高値は？
Ribbon Acquisition Corp.の過去1年の最高値は10.99でした。10.01 - 10.99内で株価は大きく変動し、10.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ribbon Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Ribbon Acquisition Corp.の株の最低値は？
Ribbon Acquisition Corp.(RIBBU)の年間最安値は10.01でした。現在の10.46や10.01 - 10.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RIBBUの動きはライブチャートで確認できます。
RIBBUの株式分割はいつ行われましたか？
Ribbon Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.99、4.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.99
- 始値
- 10.46
- 買値
- 10.46
- 買値
- 10.76
- 安値
- 10.46
- 高値
- 10.46
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -4.82%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 2.95%
- 1年の変化
- 4.39%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前