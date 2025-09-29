RIBBU: Ribbon Acquisition Corp.
今日RIBBU汇率已更改-4.82%。当日，交易品种以低点10.46和高点10.46进行交易。
关注Ribbon Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RIBBU股票今天的价格是多少？
Ribbon Acquisition Corp.股票今天的定价为10.46。它在-4.82%范围内交易，昨天的收盘价为10.99，交易量达到2。RIBBU的实时价格图表显示了这些更新。
Ribbon Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Ribbon Acquisition Corp.目前的价值为10.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.39%和USD。实时查看图表以跟踪RIBBU走势。
如何购买RIBBU股票？
您可以以10.46的当前价格购买Ribbon Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.46或10.76附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注RIBBU的实时图表更新。
如何投资RIBBU股票？
投资Ribbon Acquisition Corp.需要考虑年度范围10.01 - 10.99和当前价格10.46。许多人在以10.46或10.76下订单之前，会比较0.10%和。实时查看RIBBU价格图表，了解每日变化。
Ribbon Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Ribbon Acquisition Corp.的最高价格是10.99。在10.01 - 10.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ribbon Acquisition Corp.的绩效。
Ribbon Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Ribbon Acquisition Corp.（RIBBU）的最低价格为10.01。将其与当前的10.46和10.01 - 10.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RIBBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RIBBU股票是什么时候拆分的？
Ribbon Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.99和4.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.99
- 开盘价
- 10.46
- 卖价
- 10.46
- 买价
- 10.76
- 最低价
- 10.46
- 最高价
- 10.46
- 交易量
- 2
- 日变化
- -4.82%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- 2.95%
- 年变化
- 4.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值